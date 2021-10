Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa 2e session, l’Assemblée nationale a écouté samedi matin des rapports concernant les projets d’amendement des lois sur le cinéma, l’émulation et la récompense, avant des débats en groupes.



Le projet d’amendement de la loi sur le cinéma vise à favoriser le développement de ce secteur à long terme pour qu’il assume bien son rôle culturel comme économique. Le projet d’amendement de la loi sur l’émulation et la récompense a pour objectif de créer un changement fort dans l'organisation des mouvements d'émulation patriotique et la récompense dans la période d'accélération de l'industrialisation et de la modernisation du pays et de l'intégration active dans le monde.



Samedi après-midi, l’Assemblée nationale doit écouter des rapports sur la lutte contre la criminalité, le travail en 2021 du président de la Cour populaire suprême, l’exécution des jugements en 2021, la prévention et la lutte contre la corruption en 2021, et un projet de résolution sur l’organisation de procès en ligne. Les députés doivent ensuite discuter en ligne de ces rapports.



Le président de la Cour populaire suprême, le président du Parquet populaire suprême, le ministre de la Sécurité publique, le ministre de la Justice, l’Inspecteur général du gouvernement doivent clarifier un certain nombre de questions soulevées par les députés de l'Assemblée nationale lors de la séance de discussion. -VNA