Des députés discutent en groupes. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la 4e session de l’Assemblée nationale, le 26 octobre au matin, les députés discutent en groupes de deux projets de résolution.



Ces projets de résolution concernent l’octroi pilote du droit de choisir des plaques d'immatriculation par le biais d'enchères, l’application à titre expérimental de certains mécanismes et politiques spécifiques au service du développement de la ville de Buon Ma Thuot, province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre).



Mercredi après-midi, l’Assemblée nationale se penchera sur des rapports concernant le projet de droit sur la défense civile, le projet de loi sur la prévention et le contrôle de la violence domestique (modifiée). Les débats porteront sur le projet de loi sur la prévention et le contrôle de la violence domestique (modifiée). -VNA