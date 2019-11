Hanoi (VNA) – L’Assemblée nationale de la 14e législature a terminé la 14 journée de travail de sa 8e session, jeudi 7 novembre à Hanoi, sous la houlette de sa présidente Nguyên Thi Kim Ngân.

Le ministre de l’Intérieur Lê Vinh Tân devant l’Assemblée nationale. Photo : VNA

Dans la matinée de la deuxième journée de la séance de questions-réponses, l’Assemblée nationale a interpellé le ministre de l’Industrie et du Commerce Trân Tuân Anh sur les problèmes touchant au commerce et à l’industrie.



Au total, 45 députés ont posé leurs questions, neuf députés ont participé au débat, sans compter dix députés qui ont formulé leur questionnaire et 15 autres qui se sont inscrits pour interroger le ministre Trân Tuân Anh.



Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung est également monté au créneau pour fournir des éclairages sur les contenus auxquels s’intéressent les députés, soulignant la nécessité d’aménager la planification du secteur de l’électricité et d’accélérer l’exécution des projets de centrale électrique.



L’Assemblée nationale a interpellé par la suite le ministre de l’Intérieur Lê Vinh Tân sur les affaires intérieures. Au total, 40 députés ont posé leurs questions, 16 députés ont participé au débat.



Le ministre de l’Education et de la Formation Phung Xuân Nha et le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh ont également participé à fournir des explications, clarifiant certains sujets abordés par les députés.



La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân, a apprécié ce débat parlementaire animé, les questions franches et approfondies sur les sujets d’actualité ainsi que les réponses claires et précises des ministres.



Vendredi matin 8 novembre, l’Assemblée nationale inperpellera le ministre de l’Information et de la Communication Nguyên Manh Hung sur la gestion de la presse et des réseaux sociaux.



Dans l’après-midi de la dernière journée de la séance de questions-réponses, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc présentera un rapport pour clarifier certains sujets abordés par les députés avant de répondre directement à leurs questions.



La présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân s’exprimera en fin de la séance retransmise en direct à la Télévison du Vietnam, à la radio La Voix du Vietnam et à la Télévision de l’Assemblée nationale du Vietnam. – VNA