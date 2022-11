Hanoi (VNA) – L’Assemblée nationale s’est interrogée lors de sa quatrième session, vendredi 4 novembre, sur les divers aspects du domaine de l’information et de la communication.

Le vice-président de l’Assemblée nationale, Trân Quang Phuong, lors de la séance d’interpellations, le 4 novembre. Photo : VNA



Poursuivant la 4e session, la 15e Assemblée nationale, dans la matinée du 4 novembre, sous la direction du vice-président de l’Assemblée nationale Tran Quang Phuong, l’Assemblée nationale a continué d’interroger le deuxième groupe de questions dans le domaine de l’information et de la communication.



Le vice-président de l’Assemblée nationale, Trân Quang Phuong, a déclaré que la séance d’interpellations s’est focalisée sur l’application des technologies de l’information à la gestion de l’État, à la construction du gouvernement numérique.



Les questions parlementaires sont axées sur la connexion, le partage et l’exploitation de bases de données nationales, l’accès à l’information et le développement des ressources humaines en technologie de l’information dans les régions peuplées de minorités ethniques et montagneuses.



Au menu des questions figurent également la gestion des abonnés et préfixes des opérateurs réseaux, le contrôle et la gestion de sites Web et d’autres plateformes en ligne, et le traitement des particuliers et des groupements qui publient des informations mensongères sur des pages d’informations électroniques, l’achat et la vente illicites des données personnelles.



Soulignant l’importance de la réduction de la fracture numérique, le ministre de l’Information et de la Communication Nguyên Manh Hung a déclaré que la plate-forme numérique est la solution de percée à la transformation numérique du Vietnam.

Le ministre de l’Information et de la Communication Nguyên Manh Hung devant l’Assemblée nationale, le 4 novembre. Photo : VNA



En 2022, le ministère a annoncé que 52 plates-formes numériques devaient être achevées à l’échelle nationale. A ce jour, ellles ont été construites et mises en service, a-t-il fait savoir, ajoutant que les plates-formes numériques du Vietnam ont enregisté des centaines de millions d’installations.



Notant que le talent est le facteur décisif dans la maîtrise des sciences et technologies, il a proposé de développer les universités numériques pour développer les ressources humaines dans ce domaine, expliquant que les méthodes traditionnelles de formation ont atteint leurs limites



La plate-forme One Touch fonctionne depuis 6 mois et compte 10 millions d’apprenants, dont une section dédiée aux cadres et fonctionnaires qui s’auto-étudient et s’auto-évaluent et le système leur délivre les certificats correspondants, a-t-il noté.



Le ministre Nguyên Manh Hung a dévoilé que la vente aux enchères des fréquences aura lieu début 2023 après que la base juridique de l’enchère a été complétée (conformément au décret n°88/2021/ND-CP) pour mener à bien le processus de mise aux enchères de fréquences 4G et 5G.

Dans les temps à venir, le ministère de l’Information et des Communications conseillera au gouvernement d’envisager et d’appliquer un niveau de sanction plus élevé pour dissuader et empêcher l’acte de diffusion de fausses nouvelles, a-t-il poursuivi.

Le ministère a utilisé des applications informatiques pour scanner et bloquer les sites Web présentant des signes de fraude, gérer les cartes SIM pré-activées, supprimer du système les numéros d’abonné qui ne contiennent pas d’informations complètes ou qui contiennent des informations incorrectes, a-t-il encore indiqué.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam; les ministres du Plan et de l’Investissement; des Finances; de l’Intérieur; de la Sécurité publique; de la Justice; des Sciences et des Technoologies; de la Culture, des Sports et du Tourisme; le ministre et président du Comité des affaires ethniques, le ministre et président de l’Office du gouvernement devaient aussi monter au créneau. – VNA