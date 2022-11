Hanoi (VNA) – Les députés de l’Assemblée nationale ont interrogé plusieurs membres du gouvernement sur le domaine de l’inspection, samedi 5 novembre, lors de la dernière journée de sa séance de questions-réponses.

Lors de la dernière journée de la séance de questions-réponses de l’Assemblée nationale. Photo : VNA

Dans la matinée, la ministre de l’Intérieur Pham Thi Thanh Trà et d’autres membres du gouvernement devait monter au créneau pour répondre aux questions des députés.L’événement a été retransmis en direct à la Voix du Vietnam, à la Télévision du Vietnam et à la Télévision de l’Assemblée nationale.L’inspecteur général du gouvernement, le vice-Premier ministre Lê Minh Khai, ainsi que les ministres des Finances, de la Sécurité publique, de la Justice, le président du Parquet populaire suprême, le président de la Cour populaire suprême et l’auditeur général d’Etat devaient par la suite répondre aux questions des députés.L’Assemblée nationale s’est interrogé notamment sur l’amélioration de l’efficacité des activités d’inspection, la prévention des violations de la loi, la gestion et la récupération des biens après inspection, le traitement des collectifs et des individus contrevenants.Elle a également interrogé le gouvernement sur la sensibilisation et l’éducation sur la lutte contre la corruption et les phénomènes malsains, les solutions pour prévenir et récupérer les biens résultant de la corruption, la coordination et la rémédiation au chevauchement des activités d’inspection, de contrôle et d’audit. – VNA