Hanoi (VNA) – L’Assemblée nationale interpellera le gouvernement sur quatre sujets majeurs lors de la séance de questions-réponses, a annoncé lundi 28 octobre le secrétaire général de l’Assemblée nationale Nguyên Hanh Phuc.

L’Assemblée nationale se concentrera sur quatre groupes de questions au cours de la séance de questions-réponses dans le cadre de sa 8 session en cours. Photo: VNA

Les sujets abordés concerneront la politique intérieure, le commerce et l’industrie, l’agriculture et le développement rural, l’information et la communication, a-t-il indiqué à la presse.Le Premier ministre, ses adjoints et les ministres chargés de ces secteurs répondront aux questions des élus du 6 au 8 novembre. Cette séance sera retransmise en direct à la télévision et à la radio nationales.Les députés disposent d’une minute pour poser leurs questions et les membres du gouvernement disposent de trois minutes pour y répondre de manière claire et précise, a-t-il encore indiqué. – VNA