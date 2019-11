Hanoi (VNA) - Des députés se sont interrogés mercredi 6 novembre sur des mesures visant à supprimer le "carton jaune" de la Commission européenne (CE) adressé au secteur des produits aquatiques lors de la séance de questions-réponses avec le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyên Xuân Cuong.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyên Xuân Cuong. Photo: VNA



Selon le ministre, en octobre 2017, la CE a lancé un avertissement au Vietnam, sous forme d’un "carton jaune", au motif que le pays n’a pas fait assez aux yeux de Bruxelles pour combattre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).



Le Vietnam s’est concentré sur la promotion des efforts et la mise en œuvre de programmes d’action visant à retirer le "carton jaune", a-t-il souligné.

Nguyên Xuân Cuong a déclaré qu’après deux ans d’application de nombreuses mesures, le Vietnam est reconnu comme ne violant plus les lois sur la pêche illégale dans le Pacifique et les pays insulaires. Cependant, des violations dans les eaux méridionales subsistent encore.

Le 6 novembre, l’Union européenne (UE) a envoyé une délégation au Vietnam pour la deuxième inspection de la mise en œuvre des recommandations de la CE visant à lutter la pêche INN.

Des mesures plus drastiques devraient être prises par le gouvernement, les secteurs, les localités comme les pêcheurs pour régler définitivement le problème, a-t-il indiqué.

Prenant la parole lors de la séance de questions-réponses, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a déclaré que le gouvernement s’emploie à mener à bien une série de tâches clés, notamment la restructuration du secteur en vue de la réorganisation de sa production par la chaîne de valeur en vue d’améliorer la productivité, la qualité et la compétitivité des produits aquatiques.

Il a souligné qu’il est indispensable de résoudre complètement ce problème, et a demandé aux députés des localités, en particulier celles des 28 provinces et villes côtières, de soutenir les autorités locales dans la mise en œuvre effective des recommandations de la CE, éliminant ainsi au plus tôt le "carton jaune". - VNA