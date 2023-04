Hanoï, 10 avril (VNA) - La cinquième session de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam de la 15e législature s'ouvrira le 22 mai et se terminera le 20 juin, selon des informations officielles.

Lors d'une session de l'Assemblée nationale. Photo : VNA

Lors de la 22e session du Comité permanent de l'AN du Vietnam qui s’est ouverte le 10 avril, le secrétaire général et président du bureau de l’AN, Bui Van Cuong, a informé que le travail de préparation du contenu de la prochaine session de la 15e AN a été effectué d'urgence par les organes concernés pour assurer la qualité et le progrès.



Immédiatement après la session précédente, le Comité permanent a ordonné aux organes parlementaires de se coordonner étroitement avec les agences et organisations concernées, d'organiser des conférences de députés à plein temps, des séminaires pour consulter des experts, des gestionnaires et des sujets concernés en vue d'achever des projets et d'assurer la qualité de la contenu présenté à l'Assemblée nationale et au Comité permentant de l’AN, a-t-il rapporté.



Il a proposé au Comité permentant de diriger immédiatement les agences après cette réunion de continuer à compléter en urgence le contenu.



Le ministre et chef du bureau du gouvernement, Tran Van Son, a déclaré que le gouvernement et le Premier ministre avaient soigneusement préparé et assigné des tâches spécifiques à chaque vice-Premier ministre et ministres.



Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a exhorté à poursuivre la mise à jour du contenu selon le programme fixé pour garantir sa meilleure clarté et un consensus élevé.- VNA