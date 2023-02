Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê qui a reçu mardi 28 février à Hanoi le vice-président de l’Assemblée nationale du Laos Khambay Damlath, a plaidé pour le renforcement des expériences législatives entre les deux législatures.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê (à droite) serrant la main du vice-président de l’Assemblée nationale du Laos Khambay Damlath. Photo : VNA



L’Assemblée nationale du Vietnam est prête à échanger et à partager des expériences avec l’Assemblée nationale du Laos, et veut en même temps échanger et apprendre les bonnes expériences et les modèles efficaces du Laos pour rendre les activités de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de plus en plus efficaces, a-t-il déclaré.Saluant les grandes réalisations enregistrées par le Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), l’Etat et l’Assemblée nationale du Laos, il a loué l’Assemblée nationale du Laos et son Comité permanent pour les décisions et amendements importants des lois visant à s’attaquer aux difficultés économiques et financières.Le chef du législatif vietnamien s’est déclaré convaincu que le Laos va mettre en œuvre avec succès le Programme national de résolution des difficultés économiques et financières, la Résolution du 11e Congrès national du PPRL et le 9e Plan quinquenal de développement socio-économique, en vue d’un pays de plus en plus prospère et doté d’un rôle et d’une position de plus en plus élevés sur la scène internationale.