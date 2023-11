Le président de l’AN du Vietnam Vuong Dinh Hue (droite) et le directeur général des finances du groupe Samsung Park Hark Kyu. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – L'Assemblée nationale (AN) du Vietnam soutient et est prête à créer un couloir juridique favorable pour les activités d'investissement, de production et de commerce des entreprises dans et hors du pays, notamment les entreprises sud-coréennes et le groupe Samsung.



En recevant Park Hark Kyu, directeur général des finances du groupe Samsung, le 1er novembre à Hanoï, le président de l’AN du Vietnam, Vuong Dinh Hue, a salué les résultats positifs obtenus par Samsung au cours des neuf premiers mois de l’année. Avec un chiffre d’affaires dépassant les 48 milliards de dollars et des exportations de 42 milliards de dollars, Samsung a largement contribué à la valeur d'import-export du Vietnam.



Le président de l'AN a apprécié les projets de Samsung au Vietnam ayant les décaissements rapides, contribuant à la restructuration économique, à la promotion des exportations, au développement des industries auxilaires, à la création d'emplois et au développement économique du Vietnam.



Il s’est félicité de l'élévation des relations entre le Vietnam et la République de Corée au niveau du partenariat stratégique intégral en décembre 2022, ouvrant des opportunités de développement de la coopération bilatérale. La visite d'État du président sud-coréen Yoon Suk Yeol en juin dernier a donné un nouvel élan à ce partenariat, a-t-il estimé.



Le président de l'AN a salué l'engagement du président du groupe Samsung à soutenir le développement des industries auxiliaires du Vietnam à l’occasion de la visite du président sud-coréen.



L'AN du Vietnam accompagnera et offrira des conditions propices au groupe Samsung pour garantir des investissements et des affaires efficaces, réussies et durables au Vietnam, a-t-il ajouté.

Park Hark Kyu a pour sa part salué la croissance économique prévue du Vietnam de 5%-5,5%, un résultat impressionnant dans le contexte actuel difficile. Il a également informé de la situation commerciale actuelle de Samsung, remerciant le Vietnam pour son soutien actif et efficace qui l’a aidé à surmonter les difficultés et défis ces derniers temps.

Il a proposé à l'AN du Vietnam et à son président de continuer à soutenir et à faciliter les opérations du groupe pour le bénéfice mutuel, ajoutant que le géant sud-coréen continuera à promouvoir de bons résultats de coopération sur la base de la confiance élevée des dernières années, accompagnera toujours pour contribuer au développement socioéconomique du Vietnam. –VNA