Le ministre des Finances, Ho Duc Phoc, présente un rapport sur la réduction de la TVA. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa 6e session, l’Assemblée nationale a discuté dans l’après-midi du 20 novembre de la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).



Avant les débats, le ministre des Finances, Ho Duc Phoc, et le président de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, Le Quang Manh, ont présenté des rapports sur ce sujet.



En 2022, l'Assemblée nationale a adopté la résolution n° 43/2022/QH15 du 11 janvier 2022, qui proposait une réduction de la TVA pour un certain nombre de groupes de biens et de services soumis au taux d'imposition de 10% du 1er février 2022 au 31 décembre 2022.



En 2023, vu les difficultés de l'économie, l'Assemblée nationale poursuit la politique de réduction de la TVA du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.



Selon le ministre des Finances, Ho Duc Phoc, de juillet à octobre 2023, la politique de réduction de la TVA a soutenu les entreprises et les particuliers pour un total d'environ 15.600 milliards de dôngs.



Pour répondre rapidement à l'évolution de la situation socio-économique et s’adapter aux conditions réelles, le gouvernement recommande d’appliquer de manière drastique et efficace des solutions de soutien en matière d'impôts, de redevances et de loyers fonciers déjà lancées en 2023, ainsi que d’avancer certaines solutions de réduction de taxes pour 2024, a dit Ho Duc Phoc.



Plus précisément, le gouvernement propose de ramener la TVA pour les groupes de biens et services soumis actuellement au taux d'imposition de 10% à 8%, à l'exception de certains groupes de biens et services tels que télécommunications, technologies de l’information, produits chimiques..., pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024.



La réduction de la TVA contribuera à réduire les coûts et les prix de vente des biens et services, contribuant ainsi à promouvoir les activités économiques, à maintenir l'emploi des travailleurs, à stabiliser la macroéconomie et soutenir la reprise économique en 2024.



Le ministre des Finances Hô Duc Phoc a ensuite expliqué et clarifié les problèmes soulevés par des députés. Selon lui, la réduction de la TVA n’est qu’une mesure de relance économique parmi tant d’autres et n’est efficace qu’à court terme, pas à long terme. Il est donc toujours nécessaire de prendre des solutions à long terme pour stimuler la croissance du PIB. -VNA