Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la 4e session de l’Assemblée nationale, les députés vont écouter le 8 novembre des rapports concernant le travail du président de la Cour populaire suprême, du président du Parquet populaire suprême ; la prévention et la lutte contre la criminalité et les violations de la loi ; l’exécution des jugements ; la prévention et la lutte contre la corruption en 2022.



Ensuite, les députés vont discuter de ces problèmes.



Selon un rapport du gouvernement, ces derniers temps, les efforts ont été renforcés pour améliorer l’efficacité de la prévention et du contrôle de la criminalité et des violations de la loi. En 2022, la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines continue d'être promue, obtenant de nombreux résultats importants, consolidant la confiance du peuple. -VNA