La 10e séance de l'Assemblée nationale (14e législature). Photo: VNA

L' AN s'attend à avoir 207 députés, soit 41,1% du total, représentant les organisations centrales, y compris les organes de l'AN, le Parti et le président ainsi que le gouvernement et des ministères.Les 293 autres, soit 58,6%, représenteront les administrations locales. Soixante-trois, soit 12,6%, des sièges seront assumés par les hauts autorités des villes et provinces au niveau central, tels que le secrétaire et le secrétaire adjoint des comités municipaux / provinciaux du Parti, les présidents des conseils populaires et les présidents des comités populaires. .Selon la Résolution, environ 95 législateurs (14%) seront membres du Comité central du Parti, dont 12 à 14 membres du Bureau politique.Il y aura environ 25 à 50 députés qui ne sont pas membres du Parti et 50 députés de moins de 40 ans, tandis que les minorités ethniques devraient représenter 18% du nombre de candidats officiels.La Résolution stipule également que les femmes députés devraient représenter au moins 35% du total des nominés officiels.-VNA