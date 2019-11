Une séance de travail de l' AN . Photo : VNA

Hanoi, 25 novembre (VNA) - Dans le cadre de sa 8e session, l’Assemblée nationale a adopté lundi après-midi, 25 novembre, la loi concernant l’amendement et le complément de certains articles de la loi sur la gestion et l’utilisation des armes, des explosifs et des accessoires d’armes; de même que la loi sur l’entrée, la sortie, le transit et le séjour des étrangers au Vietnam.

Par plus de 88,41% des voix, les députés ont adopté la loi concernant l’amendement et le complément de certains articles de la loi sur la gestion et l’utilisation des armes, des explosifs et des accessoires d’armes qui sera entrera en vigueur le 10 janvier 2020.

L’Assemblée nationale a également approuvé la loi sur l’entrée et la sortie des citoyens vietnamiens avec 83,64%. Cette loi entrera en vigueur le 1er juillet 2020. - VNA