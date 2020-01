Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Le Conseil consultatif des affaires de l'ASEAN (ASEAN BAC 2020) privilégie le développement des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), tel est le thème de 2020 choisi par le Conseil d'affaires de l'Asie de l'Est (EABC).

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI), Vu Tien Loc, a affirmé que de nombreuses tâches devraient être réalisées cette année car le Vietnam occupe la présidence du Conseil d'affaires de l'Asie de l'Est (EABC) en 2020.



Concrètement, il faut donner la priorité à la promotion des politiques économiques et commerciales liées aux affaires afin d'assurer l'intégration régionale et une croissance durable pour l'Asie de l'Est grâce à l’édification de la Communauté économique de l'ASEAN (AEC) et l'accord du Partenariat économique intégral régional (RCEP).



Cette année, l'EABC créera des conditions permettant aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et aux entreprises dirigées par les femmes dans les pays d'Asie de l'Est d'accéder aux capitaux, au marché international et de participer aux chaînes de valeur mondiales grâce à la coopération avec les partenaires de l'EABC.



En outre, l’EABC optimisera le potentiel des ressources humaines, encouragera les startup et l’innovation sur la base de la numérisation pour un avenir numérique inclusif pour l'Asie de l'Est.

"Cela sera une opportunité pour l'économie et le milieu des affaires du Vietnam de développer les liens avec les économies d'Asie de l'Est et du monde", a souligné le président de la VCCI.



Cette année, le Vietnam occupe la présidence tournante de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et assume le poste de président du Conseil consultatif des affaires de l'ASEAN (ASEAN-BAC). Le pays possède de nombreuses idées et actions prioritaires visant à renforcer la coopération entre entreprises de la région, à promouvoir davantage les échanges commerciaux, l'investissement et l'intégration économique internationale.



Ayant pour thème "ASEAN numérique pour le développement durable", l'ASEAN BAC 2020 se concentrera sur le soutien des petites et micro-entreprises qui sont les principaux moteurs du développement économique des pays de l'ASEAN, pour les aider à se préparer aux opportunités et aux défis de l'ère numérique, ainsi qu’au changement rapide de l'environnement des affaires.



Le Sommet d'affaires et d'investissement de l'ASEAN 2020 (ASEAN BIS 2020) sera organisé en conjonction avec le 37e Sommet ASEAN prévu en novembre 2020 à Hanoï. -VNA