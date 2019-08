La réunion de hauts fonctionnaires de l'Agriculture et des Forêts de l'ASEAN+3. Photo: thuathienhue.gov.vn



Thua Thien-Hue (VNA) – La réunion de hauts fonctionnaires de l'Agriculture et des Forêts de l'ASEAN+3 a eu lieu le 7 août dans la province centrale de Thua Thien-Hue.

L’événement a vu la présence de 150 délégués notamment des officiels des dix pays membres de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est), le secrétaire général adjoint de l’ASEAN, des responsables des organes concernés de l’ASEAN et des trois pays partenaires stratégiques (Chine, Japon et République de Corée).

Le vice-ministre vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural Le Quoc Doanh a tenu en haute estime la coopération agricole entre l’ASEAN et ses trois pays partenaires dans le cadre de la stratégie de coopération ASEAN+3 dans les domaines alimentaire, agricole et sylvicole pour la période 2016-2025.

Il a demandé aux pays de l’ASEAN+3 de poursuivre la promotion de cette coopération dans l’amélioration des capacités, le transfert de technologies et l’innovation agricole de chaque pays.

Lors de la réunion, les délégués ont adopté certains contenus prioritaires dans le domaine de l’agriculture, notamment le cadre-politique de l’ASEAN+3 concernant les aliments agricoles et sylvicoles, le renforcement de la coopération entre les pays de l’ASEAN+3 dans la sécurité alimentaire, la gestion durable des forêts, la résilience au changement climatique, le contrôle et la gestion des épidémies végétales et animales. –VNA