Hanoï (VNA) - Selon un diplomate indonésien, l’ASEAN tente actuellement de construire un écosystème de véhicules électriques (VE) dans la région avec le soutien des pays voisins de l'Asie de l'Est.Plus précisément, l'ASEAN annoncera bientôt un nouveau programme de coopération sur l'écosystème des VE dans le cadre du mécanisme ASEAN 3 (APT). On s'attend à ce que l'APT l'annonce lors du prochain 43e Sommet de l'ASEAN, prévu à Jakarta le mois prochain.Lancé en 1997, l’APT est un forum de coopération économique entre l'ASEAN et trois pays d'Asie de l'Est : la Chine, le Japon et la République de Corée.Les détails liés au programme de coopération de l'ASEAN sur l'écosystème des VE avec la Chine, le Japon et la République de Corée seront annoncés en septembre dans la Déclaration des dirigeants de l'ASEAN 3 sur l'écosystème des VE.L'ASEAN devrait harmoniser les normes relatives aux VE de ses pays membres afin de faciliter le commerce, en particulier des véhicules respectueux de l'environnement.Selon le chef du Département de la coopération économique de l'ASEAN du ministère indonésien des Affaires étrangères, Berlianto Pandapotan Hasudungan, l'unification des normes est un enjeu clé pour le développement des chaînes d'approvisionnement des VE dans la région et faciliter le commerce de ces véhicules."La Déclaration des dirigeants est le plus haut niveau d'engagement politique", a expliqué M. Berlianto. C'est quelque chose qui devrait être transmis aux organes inférieurs. Les ministres travailleront sur un cadre ou une feuille de route tandis que les réunions de hauts officiels (SOM) discuteront des aspects techniques pour promouvoir la mise en œuvre, a-t-il précisé. - VNA