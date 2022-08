Hanoi (VNA) - La 21e Conférence de l’ASEAN sur les affaires de la fonction publique (ACCSM 21) s’est solennellement ouverte vendredi 5 août à Hanoi sur le thème "Modernisation de la fonction publique vers une communauté ASEAN cohésive et réactive".

La ministre vietnamienne de l’Intérieur Pham Thi Thanh Trà, présidente de l’ACCSM 21. Photo : VNA



La ministre vietnamienne de l’Intérieur Pham Thi Thanh Trà, présidente de l’ACCSM 21, a souligné en ouverture que ces deux dernières années, le monde en général et la communauté de l’ASEAN en particulier ont dû faire face au pandémie de Covid et aux nouveaux défis, obligeant à changer les perceptions, à s’adapter et à ajuster les approches pour gérer les changements.



Les contributions de la fonction publique dans ce processus sont très importantes, dans laquelle, il est nécessaire de moderniser l’administration pour répondre aux nouveaux défis et mieux servir les personnes et les entreprises, contribuer à soutenir et à maintenir un développement socio-économique stable, a-t-elle indiqué.

La ministre vietnamienne de l’Intérieur a exprimé l’espoir que les résultats importants de l’ACCSM 21 contribueront à façonner la fonction publique professionnalisée, partagée et durable de l’ASEAN.



Il s’agit de l’avancement des solutions pour promouvoir la coopération de l’ASEAN dans la nouvelle situation, la poursuite de la mise en œuvre de l’initiative de Singapour pour promouvoir la coopération avec les pays partenaires de dialogue, à savoir le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Inde et porter les relations entre eux à un nouveau palier.



Ces solutions ainsi que la mise en œuvre de l’initiative vietnamienne sur la "Déclaration de l’ASEAN sur la promotion de l’adaptabilité de la fonction publique aux nouveaux défis", adoptée lors des 38e et 39e Sommets de l’ASEAN, devront promouvoir la coopération dans les affaires publiques des pays de l’ASEAN de manière globale dans la nouvelle période de développement, vers une Communauté de l’ASEAN prospère et durable, renforçant la position de l’ASEAN dans le monde et pour l’avenir de chaque membre de la communauté.



La conférence a réuni les ministres, chefs des délégations des pays membres de l’ASEAN, le secrétaire général adjoint et une centaine de délégués nationaux et internationaux.



Au cours des trois jours de travail officiels, la conférence se concentrera sur la discussion des questions liées aux fonctionnaires et aux affaires de la fonction publique telles que les défis posés au secteur de la fonction publique de l’ASEAN dans la période post-2020, en particulier dans le contexte de l’évolution mondiale et régionale avec l’émergence de nouveaux défis sans précédents, la proposition des solutions pour promouvoir la coopération de l’ASEAN dans la nouvelle situation. – VNA