Jakarta, 7 avril (VNA) - L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) entamera des négociations avec les États dotés d'armes nucléaires en signant le protocole au Traité sur la zone exempte d’armes nucléaires en Asie du Sud-Est (SEANWFZ), selon Retno Marsudi, ministre des Affaires étrangères d'Indonésie - le pays qui préside l'Association cette année.

Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi (deuxième à droite), publie un communiqué de presse à Jakarta le 5 avril. Photo : ANTARA

Sur la base des piliers de l’ASEAN, l'une des trois priorités fixées par l'Indonésie au cours de son 4e mandat à la présidence de l'ASEAN, plusieurs questions restent prioritaires et font l'objet de discussions continues, notamment la signature du traité SEANWFZ par les États dotés d'armes nucléaires (NWS), qui a été interrompu en 2012, a-t-elle déclaré à la presse à Jakarta.Le traité SEANWFZ, également connu sous le nom de traité de Bangkok, a été signé par tous les États membres de l'ASEAN en décembre 1995.Le traité stipule que ses signataires ne peuvent pas développer, fabriquer ou autrement acquérir, posséder ou contrôler des armes nucléaires, stationner ou transporter des armes nucléaires par quelque moyen que ce soit, ou tester ou utiliser des armes nucléaires.Le diplomate a déclaré que le protocole au traité SEANWFZ est également ouvert à la signature par les cinq États dotés d'armes nucléaires, à savoir la Chine, la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France.Elle a déclaré que la Chine serait le premier des cinq pays à avoir exprimé sa volonté de signer le protocole, rappelant que lors du sommet avec les dirigeants de l'ASEAN tenu le 21 novembre de l'année dernière, le président chinois Xi Jinping avait déclaré que Pékin soutenait les efforts de l'ASEAN pour construire une arme nucléaire. zone franche et est prêt à signer le protocole au traité SEANWFZ dès que possible.Cet engagement a été réitéré par le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang lors de la visite du secrétaire général de l'ASEAN Kim Kao Hourn à Pékin le 27 mars.Selon Retno Marsudi, lors de la réunion à Phnom Penh le 2 août 2022, les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, en tant que Commission SEANWFZ, ont convenu d'étendre le plan d'action du traité SEANWFZ à la période 2023-2027.En tant que présidente de l'ASEAN en 2023, l'Indonésie s'est engagée à faciliter les négociations pour trouver un terrain d'entente, a-t-elle ajouté.- VNA