Jakarta, 20 mai (VNA) - La dixième réunion du Comité des représentants permanents auprès de l'ASEAN et des ambassadeurs de Chine, du Japon et de la République de Corée s'est déroulée le 17 mai à Jakarta (Indonésie).

L'ambassadeur Tran Duc Binh, chef de la Délégation vietnamienne auprès de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN), y a assisté.

Les délégués ont pris note des progrès dans la coopération entre l'ASEAN et ces trois pays partenaires (ASEAN + 3) dans les domaines de la politique, de la sécurité, de l’économie, de la culture, de la société, de l’intégration régionale et de la réduction des écarts de développement.

Les plans de travail de l'ASEAN + 3 ont apporté des intérêts substantiels aux habitants de l’ASEAN et de la région, ont-ils déclaré.

Au total, 21 plans d'action ont été adoptés par les agences compétentes des pays membres de l'ASEAN et des pays partenaires afin de mettre en œuvre 18 des 21 recommandations du Groupe de vision II de l'Asie de l'Est.

En outre, 223 activités de coopération ont été réalisées dans le cadre du plan de travail pour la coopération ASEAN + 3, soit une hausse de 60 activités par rapport à octobre 2018, tandis que 16 projets d'une valeur d'environ 1,5 million de dollars financés par le Fonds de coopération ASEAN + 3 sont en cours d'exécution à différents niveaux.

Les pays ont souligné l'importance de la coopération ASEAN + 3 pour le développement, le dynamisme et la prospérité de l'Asie de l'Est.

La Chine, le Japon et la République de Corée se sont engagés à continuer de prioriser leurs ressources en faveur de l'ASEAN, afin de l'aider à édifier la Communauté de l'ASEAN, à mettre en œuvre avec succès la Vision 2025 de l'ASEAN et à réduire les écarts de développement en concrétisant l'Initiative d'intégration de l'ASEAN et le Plan directeur sur la connectivité de l'ASEAN 2015.

La priorité sera également donnée à la réalisation d’initiatives de connectivité des infrastructures, à l’adhésion à l’initiative du Réseau des villes intelligentes de l’ASEAN, à l’achèvement des négociations de l’accord de partenariat économique régional global (RCEP) en 2019, au développement de micro, petites et moyennes entreprises, au renforcement de la coopération en matière de finance et de développement durable et à l’intensification de la coopération dans les domaines de l’éducation, des soins de santé, de l’environnement, de la sécurité alimentaire et énergétique.

L'ASEAN regroupe dix pays, à savoir Brunei, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. -VNA