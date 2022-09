Jakarta (VNA) - Le Comité de coordination de la connectivité de l'ASEAN (ACCC) a récemment organisé un atelier par vidéoconférence sur le renforcement de la coordination et l'engagement des partenaires externes de l'ASEAN dans la mise en œuvre du plan directeur sur la connectivité de l'ASEAN (MPAC) 2025.

Photo: asean.org

L'événement a réuni plus de 120 délégués, dont des représentants de l'ACCC, des coordonnateurs nationaux, des points focaux nationaux du MPAC 2025 et des organismes sectoriels pertinents de l'ASEAN.

Lors de l'atelier, les participants ont partagé les bonnes pratiques, les défis et les enseignements tirés de la coordination de la MPAC 2025 et d'autres coopérations liées à la connectivité, ainsi que de l'alignement des initiatives de la MPAC 2025. Ils ont également discuté des moyens de renforcer la coopération avec les partenaires de dialogue de l'ASEAN et d'autres partenaires externes pour la mise en œuvre du MPAC 2025 et de promouvoir les synergies entre diverses initiatives de connectivité dans et au-delà de la région.

L'ambassadeur du Cambodge auprès de l'ASEAN, Yeap Samnang, a déclaré que l'atelier est une plate-forme pour échanger des points de vue et explorer les voies et moyens de renforcer la coordination, ainsi que d'engager davantage de partenaires externes dans la réalisation du MPAC 2025.

« En renforçant l'engagement avec toutes les parties prenantes concernées, nous serons en mesure d'atteindre l'objectif de connectivité de l'ASEAN. Nous continuerons à mener des interactions régulières pour aborder l'alignement aux niveaux régional et national », a-t-il ajouté. - VNA