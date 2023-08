Jakarta, 17 août (VNA) - Le Conseil consultatif ASEAN-Business (BAC) encourage les partenariats avec une plateforme de prêt peer-to-peer (P2P) et l'Association indonésienne de financement conjoint Fintech (AFPI) pour soutenir la transformation des paiements numériques.

Le président de l'ASEAN-BAC, Arsjad Rasjid, a déclaré dans une récente déclaration que l'ASEAN-BAC avait cinq priorités pour résoudre les problèmes liés à l'économie et au commerce, notamment la promotion des méthodes de paiement numériques.



Il a félicité l'AFPI et la plateforme de prêt P2P AdaKami pour leurs efforts visant à faciliter l'accès au financement des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dans tous les pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).



Suni Widyatmoko, secrétaire général de l'AFPI, a exprimé l'espoir que l'investissement dans la technologie financière aidera l'industrie indonésienne des prêts P2P à se développer et contribuera à développer davantage la technologie financière elle-même.



Auparavant, l'ASEAN-BAC avait invité l'AFPI et AdaKami à participer à ses activités de roadshow à Pékin et à Shanghai, en Chine, du 25 au 27 juillet 2023, dans le but d'augmenter l'afflux d'investissements vers les pays de l'ASEAN.- VNA

source