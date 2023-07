L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, prend la parole. Photo: baoquocte.vn



New York (VNA) - Dans le cadre de sa 77e session, l'Assemblée générale des Nations Unies a tenu le 24 juillet sa 92e séance plénière afin de discuter et d'adopter le rapport de l'année 2023 de la Commission de consolidation de la paix de l'ONU.

Au nom de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a souligné le souhait que la communauté internationale fasse davantage d'effort pour résoudre les conflits par le biais d'une approche intégrale et d'une coordination étroite, en renforçant le rôle des organisations régionales dans la promotion de la paix et de la stabilité.

Il a réaffirmé l'engagement indéfectible de l'ASEAN envers les efforts de maintien et de consolidation de la paix de l'ONU, et sa volonté de promouvoir l'engagement et la coopération avec les partenaires de dialogue et les partenaires hors de la région, notamment via des mécanismes disponibles dirigés par l'ASEAN, pour promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité et le développement, et renforcer la résilience de la région face aux défis émergents.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang a également appelé les parties concernées à faire des efforts conjoints pour résoudre les problèmes de ressources pour la consolidation de la paix, en soulignant sur la participation des femmes au processus de paix à tous les niveaux. -VNA