Jakarta, 14 mars (VNA) - Le secrétaire général de l'ASEAN, Kao Kim Hourn, a déclaré le 13 mars qu'une monnaie commune et une union monétaire pour la région ne sont pas une priorité pour le moment, car de nombreux autres programmes nécessitent une attention particulière.S'exprimant en ligne à une Université en banlieu de Jakarta en Indonésie, il a souligné que la reprise post-pandémique est la priorité absolue de l'ASEAN aujourd'hui.Il a dit que l'idée de l'union monétaire a été discutée au cours des 20 dernières années. Cependant, il reste encore un long chemin à parcourir car il y a maintenant d'autres priorités.Outre la reprise post-pandémique, les autres priorités actuelles sont la connectivité de l'ASEAN, le programme de l'économie bleue et l'augmentation du commerce intra-ASEAN, a-t-il souligné.L'Indonésie, qui assume cette année la présidence de l'ASEAN, a proposé le développement d'une connectivité de paiement régionale pour soutenir les paiements transfrontaliers dans la région.Les banques centrales et les autorités financières de cinq pays - la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines et Singapour - ont signé un protocole d'accord sur le renforcement des paiements transfrontaliers régionaux. Les systèmes de code QR des cinq pays devraient être liés pour y parvenir.- VNA