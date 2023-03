Le ministre indonésien des Finances, Sri Mulyani, prend la parole lors du séminaire. Photo : en.tempo.co



Jakarta, 30 mars (VNA) - Le ministre indonésien des Finances, Sri Mulyani, a déclaré le 29 mars que l'exclusion financière reste un défi majeur et également un facteur crucial dans les économies des pays de l'ASEAN, en particulier les micro, petites et moyennes entreprises (MPME).S'exprimant lors d'un séminaire de dialogue de haut niveau sur la promotion de l'inclusion financière et de l'alphabétisation des MPME dans le district de Badung, à Bali, le ministre a déclaré que le développement de la technologie et de l'économie numériques dans la région est censé contribuer à transformer l'exclusion financière en inclusion financière.Plusieurs pays de l'ASEAN n'ont toujours pas d'indice d'inclusion financière, a déclaré , Sri Mulyani, notant que cette condition révèle le grand écart existant entre les pays de la région en termes d'inclusion financière.Sri Mulyani a également attiré l'attention sur la croissance rapide du développement de la technologie et de l'économie numériques dans l'ASEAN après trois ans de pandémie de COVID-19.La pandémie a fourni une opportunité prometteuse, non seulement pour les pays de s'adapter à leur façon de travailler, mais aussi pour la région de l'ANASE dans son ensemble, en particulier pour les MPME.L'économie numérique de l'ASEAN devrait connaître une croissance significative en 2025, a-t-elle déclaré.Le ministre a en outre noté qu'après la pandémie de COVID-19, l'impact de l'économie numérique est devenu encore plus important, car il est devenu une sorte de changeur de jeu.Pour plusieurs pays, l'économie numérique a réussi à permettre et également à accélérer l'utilisation de la monnaie électronique à partir des smartphones, des services de technologie financière et des services bancaires en ligne.Elle a déclaré que les services susmentionnés ouvrent la voie aux MPME pour participer au développement de l'inclusion financière.Les services numériques ont amélioré et approfondi le secteur financier et en même temps amélioré l'accès aux produits et services financiers formels, a déclar , Sri Mulyani. - VNA