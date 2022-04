Jakarta (VNA) - L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), en collaboration avec le Conseil commercial États-Unis-ASEAN et l'Agence américaine pour le développement international (USAID), a lancé l'Académie des petites et moyennes entreprises (ASEAN SME Academy 2.0), une version améliorée de la plateforme d'apprentissage en ligne.

Dato Lim Jock Hoi, secrétaire général de l'ASEAN. Photo : VNA

L'initiative vise à soutenir les entreprises dans la phase de reprise post-COVID-19, avec des outils avancés et des cours disponibles en indonésien, thaï et vietnamien sur le développement des compétences numériques.Selon Dato Lim Jock Hoi, secrétaire général de l'ASEAN, la numérisation est une nouvelle exigence de croissance et de compétitivité pour toutes les entreprises et économies.En ce sens, il a souligné que changer la mentalité commerciale pour profiter des technologies numériques est la clé du succès.Pour sa part, l'ambassadeur Ted Osius, président et chef de la direction du Conseil d’affaires Etats-Unis- ASEAN , a déclaré que l'ASEAN SME Academy 2.0 est un partenariat entre les deux parties qui vise à autonomiser les petites et moyennes entreprises de la région.Pendant ce temps, Kate Rebholz, chargée d'affaires de la mission des États-Unis auprès de l'ASEAN, a déclaré que la nouvelle initiative aidera des milliers d'entreprises d'Asie du Sud-Est à surmonter les impacts de la pandémie, à renforcer la résilience pour l'avenir et à s'adapter à la croissance numérique de l’économie mondiale.- VNA