Jakarta, 17 avril (VNA) - L'ASEAN et la République de Corée sont actuellement en train de mettre à niveau leur accord de libre-échange (ALE) existant, selon Satvinder Singh, secrétaire général adjoint de la Communauté économique de l'ASEAN.Satvinder Singh a révélé que le commerce bilatéral totalisait près de 200 milliards de dollars en 2021. Ces chiffres ont fait de la République de Corée le cinquième partenaire commercial de l'ASEAN. En 2021, les entrées d'investissements directs étrangers (IDE) de la République de Corée dans l'ASEAN ont atteint 7,1 milliards de dollars. Et un accord de libre-échange amélioré devrait ouvrir la voie à des liens économiques plus solides.Satvinder Singh a déclaré lors de la table ronde ASEAN-République de Corée sur le commerce et l'investissement 2023 la semaine dernière, de nombreux autres accords de libre-échange entre l'ASEAN et d'autres partenaires de dialogue, notamment la République de Corée, sont en cours de mise à jour et de révision.Il a souligné que les deux parties négocient certaines de ces mises à niveau, où elles verront les innovations qui viennent dans le soutien entre les régions, ainsi que le renforcement de la chaîne d'approvisionnement mondiale. C'est un domaine où de nombreux conglomérats de la République de Corée cherchent à diversifier leurs opérations actuelles en Asie, en Asie du Nord.Satvinder Singh a affirmé que l'ASEAN était prête à aider les entreprises sud-coréennes non seulement à réorganiser leur chaîne d'approvisionnement mondiale pour la diversification, mais aussi à avoir une faible empreinte carbone.En 2005, l'ASEAN et la République de Corée ont signé l'Accord-cadre sur la coopération économique globale. Cela a conduit à la signature de quatre accords clés, dont un accord sur la réduction et l'élimination progressives des droits de douane, qui sont devenus les instruments juridiques de la zone de libre-échange ASEAN-République de Corée (AKFTA). L'AKFTA est entré en vigueur en 2010.Outre l'AFTA, les 10 États membres de l'ASEAN et la République de Corée sont également signataires de l'accord de partenariat économique régional global (RCEP). Il s'agit du plus grand accord commercial au monde, ses signataires représentant environ 30 % du produit intérieur brut (PIB) mondial.- VNA