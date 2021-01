L’ASEAN et la Chine célèbrent le 30e anniversaire de leurs relations de dialogue en 2021. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – L’ASEAN et la Chine célèbrent le 30e anniversaire de leurs relations de dialogue en 2021. Le secrétaire général de l’ASEAN, Lim Jock Hoim a demandé aux deux parties à sqisir cette occasion pour les porter à une nouvelle hauteur.

En recevant le 14 janvier dans la capitale brunéienne Bandar Seri Begawan, Le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, Lim Jock Hoi a exprimé ses remerciements à la partie chinois pour avoir soutenu l’ASEAN dans la lutte contre le COVID-19.

Selon lui, l'ASEAN se concentrera cette année sur la réduction de la pauvreté, la prévention et l'atténuation des catastrophes, ainsi que le développement durable. L’ASEAN est de plus prête à renforcer la coopération et le renforcement des capacités avec la Chine dans les domaines pertinents pour aider à accomplir l'Agenda 2003 pour le développement durable des Nations Unies, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l’ASEAN s’engage à maintenir un système de libre-échange ouvert et fondé sur des règles, soutenant ses pays membres pour qu'ils approfondissent leur coopération avec la Chine afin d'accélérer la reprise économique dans la région.

Pour sa part, Wang Yi a estimé que parmi les relations qu'entretient l'ASEAN avec ses partenaires de dialogue, celles avec la Chine étaient les plus dynamiques et les plus fructueuses, constituant un pilier important pour la paix et la stabilité, le développement et la prospérité dans la région.

Il a ajouté que son pays saluait l'importante contribution apportée par le Secrétariat de l'ASEAN pour favoriser le développement des liens et de la coopération Chine-ASEAN dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Cette année marque le 30e anniversaire des relations de dialogue Chine-ASEAN. Wang Yi a exprimé l'espoir que les deux parties saisissent cette occasion pour organiser une série de célébrations, mettre en œuvre le plan d'action quinquennal, élever les relations bilatérales et bâtir une communauté de destin Chine-ASEAN plus étroite.

Il a dit que son pays était disposée à travailler avec l'ASEAN pour élever le niveau de coopération dans le domaine de la santé publique, mener la coopération sur les vaccins contre le COVID-19 avec davantage de pays membres, travailler avec eux pour bâtir un partenariat économique bleu, faire ensemble de l'Année Chine-ASEAN de la coopération pour le développement durable un succès ou encore renforcer la coopération dans l'économie numérique et les échanges entre peuples.

La Chine continuera à soutenir le travail du Secrétariat de l'ASEAN, à renforcer le fonds de coopération Chine-ASEAN, à adhérer à la centralité du bloc régional et à se tenir fermement à ses côtés, a ajouté M. Wang. -VNA