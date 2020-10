Port de Pusan (République de Corée). Photo: Internet

Séoul (VNA) - Une nouvelle enquête menée par l'Association sud-coréenne du commerce international (Korea International Trade Association - KITA) montre que la plupart des entreprises exportatrices sud-coréennes interrogées s'attendent à ce que les marchés d'Asie du Sud-Est et de Chine soient le fer de lance d'une reprise de leurs exportations à l'avenir.

Selon cette enquête menée auprès de 1.051 exportateurs locaux, 25,2% des entreprises interrogées ont déclaré que les conditions commerciales au sein de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) s'amélioreraient le plus parmi les marchés étrangers au quatrième trimestre 2020 et des années suivantes. 20% ont répondu que la Chine - le plus grand partenaire commercial de la République de Corée - afficherait la meilleure amélioration du climat commercial.

La part des exportateurs prévoyant une détérioration des termes commerciaux est de 14,6% pour l'ASEAN et de 17,5% pour la Chine, deuxième économie mondiale après les États-Unis.

Selon KITA, les exportateurs sud-coréens semblent avoir des attentes élevées envers des investissements "énormes" et des mesures de relance économique dans l'ASEAN et en Chine dans le contexte de rebond progressif dans leurs secteurs manufacturiers.

Les résultats publiés le 15 octobre montrent également que les exportateurs prévoyant une aggravation des conditions économiques aux États-Unis, dans l'Union européenne et au Japon, étaient plus nombreux que ceux qui s'attendaient à des améliorations.

Près de 28% des entreprises interrogées prévoient que leurs exportations amorceront une reprise complète au cours du premier semestre 2021, 41,5% affirmant que les expéditions à l'étranger ne devraient pas commencer à se redresser avant le second semestre de l'année prochaine.

La pandémie de COVID-19 a nui aux exportations sud-coréennes, principal moteur de la croissance économique nationale, depuis que le pays a signalé son premier cas confirmé du nouveau coronavirus fin janvier.

Les exportations de la République de Corée ont chuté pour le sixième mois consécutif en août, mais ont enregistré un rebond de 7,7% en septembre, les principaux partenaires commerciaux ayant progressivement repris leurs activités commerciales. Cependant, les exportations ont chuté de 28,8% en glissement annuel au cours des 10 premiers jours d'octobre dans un contexte de résurgence de l'épidémie dans de nombreux pays à travers le monde. -VNA