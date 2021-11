Hanoï, 21 novembre (VNA) – L’ASEAN et la Chine tiendront virtuellement le 22 novembre le Sommet spécial célébrant le 30e anniversaire de l'établissement des relations bilatérales, auquel participera le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, à l'invitation du président chinois Xi Jinping.

La réunion sera une bonne occasion pour les dirigeants des deux parties d'évaluer la coopération bilatérale au cours des trois dernières décennies et, en même temps, de discuter des orientations afin d'approfondir considérablement le partenariat stratégique intégral, établi le 26 octobre dernier lors du 24e Sommet ASEAN -Chine.L'ASEAN et la Chine ont établi des relations bilatérales en 1991 et les ont élevées au rang de partenariat stratégique en octobre 2003. En novembre 2018, les deux parties ont adopté la Vision du partenariat stratégique Chine-ASEAN à l'horizon 2030.Au cours des 30 dernières années, les relations bilatérales ont été sans cesse renforcées grâce à de nombreux mécanismes, notamment des sommets annuels, des réunions ministérielles et des plans d'action quinquennaux.En termes de politique et de sécurité, la Chine participe pleinement aux mécanismes régionaux dirigés par l'ASEAN et affirme son soutien au rôle central et solidaire du bloc dans les processus de coopération régionale, en plus de sa participation aux forums multilatéraux.Les deux parties ont signé la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) en novembre 2002 dans la capitale cambodgienne de Phnom Penh, et ont réitéré la mise en œuvre pleine et effective de la Déclarationlors du 24e Sommet bilatéral de cette année, en vue de la construction d'un Code de conduite en Mer Orientale (COC), conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.Dans la sphère économique, la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux a été multiplié par 80 au cours des 30 dernières années. La Chine est le plus grand partenaire de l'ASEAN depuis 2009, tandis qu'en 2020, le bloc est devenu pour la première fois le plus grand partenaire commercial de la nation d'Asie de l'Est.

Les investissements directs de la Chine dans le groupe ont atteint plus de 7,6 milliards de dollars l'an dernier, se classant quatrième sur la liste des plus gros investisseurs de la région.Dans le domaine socioculturel, l'ASEAN et la Chine ont privilégié la coopération dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture, du travail, de la sécurité sociale, de l'environnement, des médias, de la jeunesse et de la réduction de la pauvreté.En ce qui concerne la prévention et le contrôle du COVID-19 et la reprise globale post-pandémie, les deux parties ont promu de manière proactive la coopération bilatérale depuis le début de la pandémie, avec l'organisation d'une réunion spéciale des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN à Vientiane en février 2020.En particulier, la Chine a fait don d'un million de dollars au Fonds régional pour lutter contre le Covid-19 et s'est engagée à verser cinq millions supplémentaires au Fonds de coopération entre les deux parties pour financer des programmes et des projets de santé publique en Asie du Sud-Est.Dans le développement commun de ces liens, le Vietnam joue le rôle de passerelle vers la zone de libre-échange ASEAN-Chine et constitue un pont de liaison efficace entre les deux parties.La valeur du commerce entre le Vietnam et la Chine a augmenté rapidement avec une croissance moyenne de plus de 20 % au cours des cinq dernières années, et le pays indochinois est actuellement le plus grand partenaire commercial de Pékin dans l'ASEAN.Le Vietnam s'est efforcé de travailler avec les pays de l’Association pour la mise en œuvre de la vision communautaire de l'ASEAN jusqu'en 2025, y compris l'élargissement de la coopération avec la Chine, sur la base de la Charte des Nations Unies et du droit international, pour la paix, la stabilité et la prospérité dans la région et le monde.- VNA