Jakarta, 13 février (VNA) - Le groupe de travail de la réunion des vice-ministres des Finances et des gouverneurs adjoints de la Banque centrale de l'ASEAN (AFCDM-WG) a discuté de l'élaboration du plan directeur de financement 2025 de l'ASEAN.

Le gouverneur adjoint de la Banque d'Indonésie, Dody Budi Waluyo. Photo : Antara

Dans un communiqué, le gouverneur adjoint de la Banque d'Indonésie, Dody Budi Waluyo, a déclaré que pendant le mandat du président de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), l'Indonésie travaillera avec tous les pays membres pour examiner le secteur financier du bloc afin de répondre aux divers changements et défis.Selon Dody Budi Waluyo, la présidence tournante de l'ASEAN en Indonésie en 2023 devrait promouvoir le rôle actif de l'ensemble du bloc, proposer des initiatives et des solutions pour la reprise économique et faire de l'Asie du Sud-Est un moteur de la croissance durable du monde.La réunion de l'AFCDM-WG qui s'est tenue du 6 au 10 février à Bali a donné le coup d'envoi de la série d'événements de l'année 2023 de la présidence indonésienne de l'ASEAN dans le secteur financier.Il s'agit d'une réunion plénière technique pour discuter des résultats des réunions précédentes du comité de travail et des programmes de coopération financière, notamment les résultats économiques prioritaires (PED) proposés par l'Indonésie.Lors de la réunion, le chef de l'Agence de politique budgétaire du ministère indonésien des Finances, Febrio Nathan Kacaribu, a souligné l'importance de l'administration dans la coopération financière dans la région de l'ASEAN.Il a souligné que les propositions de l'Indonésie se concentrent sur les questions médicales, les infrastructures financières, les taxes internationales, la numérisation financière inclusive pour les micro, petites et moyennes entreprises, la finance durable, l'économie numérique et verte. - VNA