Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Ha Kim Ngoc. Photo : VNA

New York (VNA) - En marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (IAMM) s'est tenue le 22 septembre au siège de l’ONU à New York, aux Etats-Unis.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Ha Kim Ngoc, a participé à cette réunion qui visait à discuter des mesures pour promouvoir la coopération au sein de l'ASEAN, la coordination dans la candidature des pays membres de l'ASEAN aux organes de l'ONU et aux organisations internationales.

Dans son discours, le vice-ministre Ha Kim Ngoc, chef de la délégation vietnamienne sous l'autorisation du chef de la diplomatie vietnamienne Bui Thanh Son, a remercié les autres pays de l'ASEAN pour leur soutien à la candidature vietnamienne à de nombreux postes importants au sein d'organes de l’ONU ces derniers temps.

Il a convenu de poursuivre les pratiques de l'ASEAN concernant la coordination et le soutien mutuel dans les activités de présentation de candidatures aux postes au sein des organes de l’ONU dans les temps à venir.

Concernant le Myanmar, le vice-ministre a indiqué que l'ASEAN devrait être plus persistante et plus active pour aider ce pays à surmonter la crise et à trouver des solutions au profit de son peuple. Le Vietnam et les autres pays de l'ASEAN soutiennent fermement le président cambodgien, en particulier l'envoyé spécial, pour continuer à mettre en œuvre les tâches assignées, contribuant à promouvoir le dialogue, la réconciliation et à trouver des solutions à long terme pour le Myanmar, a-t-il affirmé.-VNA