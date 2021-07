En Indonésie, la production annuelle de déchets est estimée à 6,8 millions de tonnes. Photo : AFP/VNA

Hanoï (VNA) – Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a lancé le concours « Défis innovants pour réduire la pollution plastique dans l'ASEAN » (Ending Plastic Pollution Innovation Challenge - EPPIC) dans le but de trouver des initiatives et solutions pour réduire la pollution plastique.

EPPIC est organisé avec le soutien du ministère norvégien des Affaires étrangères et de l'Agence norvégienne de développement et de coopération (NORAD).

Plus de 140 équipes ont participé au concours. Parmi elles, 18 initiatives d'équipes de sept pays – l'Indonésie, les Philippines, Singapour, le Cambodge, le Vietnam, la Malaisie et la Thaïlande - ont été sélectionnées, a indiqué le PNUD dans un communiqué de presse.

EPPIC cherche à trouver des moyens novateurs pour lutter contre la pollution plastique océanique, qui sont en cours de développement mais manquent de soutien ou de ressources.

Les solutions proposées cette année seront pilotées dans deux sites: le Mandalika, île de Lombok en Indonésie, et l'île de Samal aux Philippines, avec l'ambition de multiplier les innovations appliquées dans ces deux localités.

Aux Philippines, 60 milliards de sachets en plastique sont utilisés chaque année, l'île de Samal générant environ 15.000 tonnes de déchets par an.

En Indonésie, la production annuelle de déchets est estimée à 6,8 millions de tonnes. À Mandalika, île de Lombok, la production totale de déchets ménagers atteint 215,7 tonnes par an (durant la pandémie de COVID-19) et le secteur du tourisme contribuait à plus de 13.731 tonnes par an, avant la pandémie.

Les finalistes d'EPPIC rejoindront en juillet 2021 un programme d'incubation de trois mois aux Philippines et en Indonésie qui sera dispensé par des incubateurs d'entreprises.

Ils suivront une formation approfondie sur divers sujets tels que l'économie circulaire, la mesure d'impact, les objectifs de développement durable, le marketing et la mobilisation des sources financières...

Les finalistes auront la possibilité d'améliorer leur projet pour maximiser leur impact et adapter leurs idées aux contextes locaux.

Les quatre premiers lauréats seront sélectionnés en octobre 2021 lors de la finale du concours, où chacun d'eux recevra 18.000 dollars de financement pour mettre en œuvre les mesures proposées. -VNA