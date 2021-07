Trà Vinh (VNA) – Thach Huynh Thuone, 28 ans, est un jeune artisan khmer impliqué depuis des années dans la fabrication de couronnes et masques de type khmer. Ses produits artisanaux sont vendus non seulement au Vietnam mais aussi dans les pays voisins.

Thach Huynh Thuone décore un masque khmer. Photo : CVN

Thach Huynh Thuone habite dans le district de Trà Cu, province de Trà Vinh (Sud), où 62,26% de la population est d’ethnie Khmer. Il est l’aîné d’une famille khmère d’agriculteurs. Son petit atelier est chez lui. Partageant sur sa passion des couronnes et des masques pour les spectacles khmers, Thach Huynh Thuone confie : "Quand j’étais gosse, ma famille m’emmenait aux festivals culturels. Ici, je portais souvent des masques des mascottes légendaires. C’est de là que je me suis intéressé à la pratique artisanale de ces produits de culture khmère".Ayant vu Thach Huynh Thuone couper avec diligence et minutie chaque morceau de couverture, parsemer de perles, et dessiner des lignes, on devine la passion et le désir de contribuer à préserver la culture nationale chez ce jeune homme. Étudiant, il a aussi été inspiré par Son Cao Thang, spécialiste de l’art traditionnel khmer. Pour le type de couronnes et de masques au service des arts du spectacle khmers, il y a encore très peu d’artisans avertis, car il s’agit d’une profession héréditaire, exigeant de l’artisan de la créativité, des compétences, de la passion et de la curiosité dans l’apprentissage. C’est la raison pour laquelle le jeune homme s’attache à préserver et à promouvoir cette forme artistique propre à son ethnie.Selon Thach Huynh Thuone, le processus de fabrication de couronnes et masques khmers se compose de neuf étapes : encadrement ; sélection et manutention des matériaux ; extraction de liant ; pâte ; séchage ; moulage ; suture, meulage, édition ; peinture ; et enfin décoration avec ornements et perles.Nourrir la passionThach Huynh Thuone cherche actuellement à reproduire des centaines de modèles de produits culturels khmers en miniature tels que pagodes khmères, orchestres, barques, paysans, pêcheurs, masques… pour vendre aux touristes. Avec pour devise de faire carrière, déterminé à préserver l’identité culturelle nationale, le jeune artisan a produit de nombreux produits culturels khmers à vendre aux touristes nationaux et étrangers.