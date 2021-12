l'Art Xoè Thai reconnu par l' UNESCO en tant que patrimoine immatériel représentatif de l'humanité. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 15 décembre, dans le cadre de la 16e session du Comité intergouvernemental de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, ayant lieu du 13 au 18 décembre 2021 à Paris, l'art Xoè Thai a été inscrit par l'UNESCO dans la Liste des Patrimoines immatériels représentatifs de l'humanité.

En langue thai, "Xoè" signifie danse avec des mouvements symbolisant les activités humaines dans les rituels, les activités culturelles, la vie et le travail. La danse Xoè est joué dans les cérémonies, les mariages, les festivités et les événements culturels de la communauté. La dance Xoè est pratiqué par les Thai dans quatre provinces montagneuses du Nord de Yên Bai, Lai Châu, Son La et Diên Biên. Elle se décline en 36 variantes, dont six souvent exécutées lors de cérémonies importantes.

Selon le Comité intergouvernemental, le dossier de l'art Xoè Thai du Vietnam a satisfait aux cinq critères énoncés par l'UNESCO, à savoir : Xoè Thai se conforme à la définition du patrimoine culturel immatériel décrite dans la Convention de 2003 ; l'inscription à la Liste mondiale contribuera à assurer la popularité du Xoè Thai et la prise de conscience de l'importance de ce patrimoine culturel immatériel ; les mesures de conservation proposées par le Vietnam sont capables de préserver et de promouvoir ce patrimoine ; le dossier du Xoè Thai a été nommé avec le libre arbitre et le consentement de la communauté concernée ; il a été inclus dans un inventaire du patrimoine culturel immatériel de l'État qui le propose, conformément à la Convention de 2003.

La dance Xoè est pratiqué par les Thai dans quatre provinces de Yên Bai, Lai Châu, Son La et Diên Biên. Photo: VNA

La reconnaissance de l’Art Xoè Thai en tant que représentant du patrimoine immatériel de l'humanité affirme cette fois la riche identité culturelle du peuple vietnamien, ainsi que la cohésion communautaire, le respect de la diversité culturelle. La reconnaissance par l’UNESCO renforce aussi la présence du Vietnam sur la carte culturelle immatérielle du monde. -VNA