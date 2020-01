Hanoi (VNA) – L’exposition de documents d’archives ayant pour thème "L’art calligraphique des empereurs Nguyên" s’ouvre vendredi matin 3 janvier à Hanoi. Une centaine de textes d’archives y sont exposés.

Le vice-ministre de l'Intérieur, Nguyên Duy Thang lors de l’événement. Photo : CVN

"Les châu ban sont les documents administratifs des Nguyên (1802-1945), dernière dynastie féodale du Vietnam. Un châu ban est donc un document scellé du sceau rouge cinabre. Il s’agit du sceau royal accompagnant une annotation écrite du roi après lecture du document. L’exposition présente plus de 100 reproductions de châu phê (une phrase, quelques mots ou un mot, par exemple : vu, d’accord, bien, etc.)", a informé Dang Thanh Tùng, directeur de la Direction d’État des archives du Vietnam.



D’après lui, les châu phê représentent à la fois le rôle de pouvoir des empereurs Nguyên et la valeur artistique distinguée des calligraphies au service du quotidien.



À travers l’exposition, les visiteurs pourront admirer les traits caractéristiques et la quintessence des calligraphies des empereurs de la dynastie des Nguyên.



Selon l’historien Duong Trung Quôc, vice-président et secrétaire général de l’Association des sciences historiques du Vietnam, ces documents ont une valeur particulière pour le public.

"Il s’agit de textes importants de l’administration nationale d’antan. Les documents exposés permettent aux visiteurs de mieux comprendre le caractère, la personnalité et la capacité d’un chef de l’État de cette époque. L’exposition présente également au public un patrimoine tant vietnamien que mondial", a-t-il expliqué.

L’exposition présente une centaine de reproductions d’autographes de dix empereurs Nguyên. Photo : CVN

Cette manifestation figure dans les activités honorant la Journée nationale des archives (3 janvier) et le centenaire de la fin des concours confucéens du Vietnam.



Des documents d’une valeur inestimable



Les archives impériales de la dynastie des Nguyên se sont inscrites au Registre Mémoire du monde en 2017.



Ces archives sont essentiellement écrites à la main sur du papier dó (Poonah) en chinois et en nôm (chinois transcrit en vietnamien). Certains documents plus tard sont annotés en français et en vietnamien.



La collection d’archives impériales contient les autographes de dix empereurs de la dynastie des Nguyên. Elle regroupe les seules archives administratives originales contenant les annotations et signatures des empereurs. Elle est à présent conservée au Centre des archives nationales N°1 de la Direction d’État des archives du Vietnam.



Ce sont les uniques documents de ce genre au Vietnam et les rares du monde entier qui portent les autographes des empereurs. – CVN/VNA