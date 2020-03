Hanoi (VNA) – Ces dernières années, sont apparus un certain nombre de projets artistiques dont la noble cause est de faire découvrir l’art sous toutes ses formes aux enfants des régions reculées. Le Fonds Sac màu thê gian marche dans ce sillage.

Collégiens de Long Hai, à Binh Thuân (Centre), dessinant ensemble un tableau sur le thème de la mer et des îles. Photo : ND

Sac màu thê gian (Couleurs du monde) est un Fonds caritatif qui, outre le fait d’aider les enfants dans les régions reculées où les situations économiques présentent encore de nombreuses difficultés, cherche à promouvoir l’art à travers la littérature et la peinture.À 07h00 du matin. La cour du collège de Long Hai, district insulaire de Phú Quý, province de Binh Thuân (Centre), est remplie d’élèves et d’enseignants qui participent à une causerie littéraire. Les invités sont le poète Nguyên Minh Cuong, l’écrivaine Nguyên Xuân Thuy et d’autres membres du Fonds Sac màu thê gian.Alors que le premier déclame des poèmes et conte des histoires passionnantes sur Hanoi, la deuxième, auteure de nombreuses œuvres sur l’archipel de Truong Sa (Spratly), partage celles sur la mer et les îles du Vietnam.Initiation à l’artPetits et grands, tout l’auditoire est captivé par ces histoires intéressantes. Ensuite, une trentaine d’élèves sont choisis pour peindre ensemble une grande toile sur le thème "La mer et les îles de mon pays natal".Long Hai, une des trois écoles du district de Phú Quý, figure parmi la dizaine d’établissements scolaires bénéficiant d’aides de Sac màu thê gian. Fondé en 2015, il totalisait à ses débuts seulement cinq membres, dont le peintre Nguyên Xuân Hai.Selon celui-ci, l’idée de créer ce Fonds a germé dans sa tête à la suite d’une visite du collège de Ban Hô, district de Sa Pa, province montagneuse de Lào Cai (Nord), avec des amis. Il y était venu pour offrir des cadeaux - habits, livres, fournitures scolaires… - aux élèves.En discutant avec les enseignants, ces derniers lui ont confié qu’ils rêvaient de pouvoir accueillir une bibliothèque pour leurs élèves. Nguyên Xuân Hai a donc contacté la Maison d’édition Kim Dông afin qu’elle contribue à réaliser ce souhait. Peu de temps après, l’artiste et des volontaires y sont revenus avec tout un tas de livres.Parfaite harmonie