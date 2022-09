L’ambassadeur du Vietnam en Russie et en Arménie Dang Minh Khoi (gauche) et le président de la République d'Arménie Vahagn Khatchatourian. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Russie et en Arménie Dang Minh Khoi a présenté le 16 septembre sa la lettre de créances au président de la République d'Arménie Vahagn Khatchatourian.

L'ambassadeur Dang Minh Khoi a transmis les meilleurs vœux des dirigeants du Parti et de l'État du Vietnam aux dirigeants d’Arménie et à tout le peuple arménien à l’occasion de leur Fête nationale (21 septembre).

Il a présenté des réalisations obtenues par le Vietnam ces dernières années, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement et du tourisme.

Le président arménien Vahagn Khatchatourian, de son côté, a affirmé que le Vietnam est un partenaire important et fiable et que l'Arménie attache toujours de l'importance au développement de la coopération avec le Vietnam.

Il a exprimé sa forte impression sur le développement économique miraculeux du Vietnam après plus de 35 ans de réalisation de l'oeuvre de Dôi moi (Renouveau), et a apprécié le rôle et le prestige du Vietnam sur la scène internationale.

Le président Khatchatourian s’est déclaré convaincu que l'ambassadeur vietnamien Dang Minh Khoi favoriserait efficacement les relations de coopération et d’amitié entre les deux pays.

Après la présentation sa lettre de créances, l'ambassadeur Dang Minh Khoi a eu des entretiens avec le ministre arménien de l'Economie Vahan Kerobyan, le vice-président de l'Assemblée nationale arménienne Hakob Arshakyan et le chef du groupe parlementaire d'amitié Arménie-Vietnam Hakob Arshakyan.

Lors des séances de travail, les deux parties ont discuté de questions d'intérêt commun, convenu de renforcer la coopération économique, commerciale et d'investissement pour correspondre aux bonnes relations traditionnelles entre les deux pays.

Auparavant, dans l'après-midi du 15 septembre, l'ambassadeur Dang Minh Khoi a travaillé avec le vice-ministre arménien des Affaires étrangères Mnatsakan Sararyan, discutant des mesures visant à renforcer les relations et à coordonner la mise en œuvre des affaires extérieures entre les deux pays. -VNA