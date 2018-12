Cân Tho, 7 décembre (VNA) - Les investisseurs argentins veulent établir un partenariat stratégique durable avec la ville de Cân Tho (delta du Mékong), a déclaré l'ambassadeur de l’Argentine au Vietnam, Valle Raleigh, lors d'une séance de travail avec les autorités locales pour discuter de la coopération bilatérale.

Le président du comité populaire local, Vo Thanh Thong, (droite) et l'ambassadeur de l’Argentine au Vietnam, Valle Raleigh. Photo : VNA



Lors de cette rencontre, le diplomate a souligné que l’Argentine avait des atouts en matière d’agriculture, alors que Cân Tho était considérée comme l’un des moteurs de l’économie du delta du Mékong.



Il a rapporté que Cân Tho avait attiré l'attention de plusieurs sociétés pour ses produits agricoles de qualité et sa valeur d'exportation élevée.



Il a réaffirmé que le Vietnam était un marché prioritaire dans la stratégie d'expansion et de diversification des exportations de l'Argentine, l'un des principaux partenaires en Asie et le troisième importateur des marchandises argentines de la région.



Cependant, il a également évoqué certaines lacunes dans l'application des technologies et dans la mécanisation agricole, qui affectent le prix et le prestige des produits locaux sur le marché et entravent les exportations.



Il a proposé aux autorités locales d'envisager la signature d'un accord d'assistance avec l'Institut national de technologie agricole de l'Argentine (INTA) et de s'efforcer de résoudre les difficultés existantes, ainsi que de prêter attention aux études sur la sécurité alimentaire, l’adaptation au changement climatique, l'amélioration de la qualité du sol, la promotion des liens entre les marchés et l’augmentation de la valeur des produits sylvicoles.



Il a également décrit la volonté de l'INTA d'aider Can Tho à promouvoir l'application des progrès scientifiques et technologiques dans développement de l'agriculture de haute technologie et de stimuler la participation du secteur privé à ces tâches.



Il a recommandé une coordination plus étroite avec l'ambassade d'Argentine au Vietnam dans l'organisation de programmes de connexion entre les entreprises et les ménages dédiés au secteur agricole et partenaires de l’Argentine et d'autres pays de la région.



Il a invité les représentants de Cân Tho à participer à AgroActiva, la plus grande foire des produits agricoles d’Argentine, qui se tiendra en juin de chaque année dans la province de Santa Fe, à 400 km de Buenos Aires.



À son tour, le président du comité populaire local, Vo Thanh Thong, a réaffirmé l'engagement des autorités provinciales de s'efforcer d'améliorer l'environnement des entreprises, de promouvoir la réforme des mécanismes pour attirer des ressources et de promouvoir les activités des entreprises argentine dans la localité



Il a estimé que l’ambassade d’Argentine au Vietnam sert de passerelle pour aider Cân Tho à coopérer avec les investisseurs argentins et à accéder aux projets du gouvernement argentin, à organiser des rencontres périodiques avec ses partenaires argentins afin de promouvoir le potentiel de Cân Tho.



De cette façon, a-t-il ajouté, Cân Tho deviendra une porte d'entrée de l'Argentine dans le delta du Mékong; alors que l’Argentine servira de pont reliant cette région au marché latino-américain. - VNA