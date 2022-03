Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Do Thang Hai, a affirmé qu'au cours du deuxième trimestre de cette année, son ministère dirigerait les efforts des entreprises pour assurer un approvisionnement suffisant en carburants sur le marché national.



Lors de la conférence de presse périodique du ministère de l’Industrie et du Commerce, le 30 mars à Hanoï, Do Thang Hai a indiqué que son ministère travaillerait avec la raffinerie de Nghi Son sur sa situation de production et sa capacité d'approvisionnement.



Selon Hoang Anh Tuan, vice-directeur du Département du marché intérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce, la raffinerie de Nghi Son représente normalement 35% de la quantité de carburants fournis sur le marché. Récemment, pour un certain nombre de raisons, l'approvisionnement n'a pas été garanti, ce qui a entraîné une pénurie à court terme. A ce jour, la raffinerie a présenté un rapport sur son plan de reprise de la production et fourni des plans de livraison aux principaux commerçants. En général, Nghi Son a rétabli les opérations, mais elle n’a pas encore de rapports spécifiques pour les mois de mai et juin 2022. Le ministère de l’Industrie et du Commerce a travaillé avec le groupe PetroVietnam et la raffinerie de Nghi Son, demandé aux commerçant d’intensifier leurs importations. Avec les efforts des commerçants, notamment le groupe Petrolimex, l’approvisionnement en carburants sur le marché national sera garanti.-VNA