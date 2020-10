Une session de l'Assemblée nationale laotienne. Photo : VNA



Vientiane (VNA) - L'Assemblée nationale laotienne a ouvert le 27 octobre la 10e session de la 8e législature en mettant l'accent sur les mesures de relance économique suite à la pandémie de COVID-19.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, la présidente de l'Assemblée nationale laotienne, Pany Yathotou, a déclaré que cette session devrait étudier et adopter le rapport de développement socio-économique en 2020 et le plan de développement socio-économique pour 2021, le rapport budgétaire en 2020 et le plan budgétaire pour 2021, le projet de plan quinquennal de développement socio-économique et le plan budgétaire national pour 2021-2025.

Les parlementaires devront également approuver la planification de la capitale Vientiane, les rapports sur les résultats de l'audit budgétaire en 2020, le plan d'audit pour 2021, quatre nouvelles lois et une loi révisée.

Le Premier ministre laotien Thongloun Sisoulith a déclaré que la croissance économique nationale serait seulement de 3,3-3,6% cette année, soit plus de 17 milliards de dollars, ce en raison de la pandémie de COVID-19.

Fin septembre, les recettes budgétaires totales ont atteint près de 14,7 milliards de dollars, soit 64,57% du plan, tandis que les dépenses ont avoisiné les 18 milliards de dollars, soit 54,18%.

Cette 10e session se poursuit jusqu'au 17 novembre. -VNA