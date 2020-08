Hanoi (VNA) – Comme le hanbok des Coréennes, le kimono des Japonaises, le sari des Indiennes, l’áo dài est la tenue traditionnelle des Vietnamiennes. Ancestral, cet emblème vestimentaire, à la fois simple et élégant, révèle la beauté et le charme de celles qui le portent.

L’áo dài, un trait culturel de toute beauté. Photo : VNA



Pour les Vietnamiens comme pour les visiteurs éblouis, l’áo dài est un vêtement sans pareil et un emblème de la quintessence culturelle traditionnelle nationale. "C’est l’une des images de marque du pays. Il attire l’œil par son élégance, charme le cœur et envoûte l’esprit par son mystère… Porter l’ áo dài est un art en soi, mais l’admirer est un plaisir dont on ne se lasse pas !". C’est en ces termes que le Français Gérard Bonnafont, depuis longtemps résident au Vietnam, vante les mérites de ce costume vietnamien aussi bien porté par les femmes que par les hommes.



"Cette tenue traditionnelle véhicule deux valeurs : esthétique et morale. Elle aide à rendre celles qui la portent plus gracieuses et à adopter un meilleur comportement", affirme Sy Hoàng, créateur et propriétaire d’un musée de l’áo dài à Hô Chi Minh-Ville.



Une définition de l’áo dài a même été introduite dans le dictionnaire d’anglais d’Oxford et se présente ainsi : "A Vietnamese woman’s long-sleeved tunic with ankle-length panels at front and back, worn over trousers" (une tunique à manches longues de femme vietnamienne avec des empiècements jus-qu’aux chevilles devant et derrière, portée par-dessus un pantalon).



Évolution au travers des siècles



Évolution au travers des siècles

Quelques variations de l’áo dài au travers des siècles. Photo : Archives/CVN

À cette époque-là, la tenue arborait une taille large, cousue en quatre pièces de tissu, longue jusqu’aux talons et ouverte sur les côtés à partir de la taille. Elle comportait deux manches longues, larges aux poignets, et se portait avec une jupe noire à l’intérieur et une ceinture de tissu à l’extérieur. D’après Phan Thanh Hai, directeur du Service de la culture et des sports de la province de Thua Thiên-Huê, au Centre, "le seigneur Nguyên Phuc Khoat a beaucoup contribué à la valorisation de l’ áo dài en l’érigeant en costume officiel de son époque".



Au début du XXe siècle, la forme de la tenue est révisée par un créateur de mode de Hanoï, Cat Tuong, aussi connu à l’époque sous le nom de Monsieur Le Mur. Ce dernier innove en y apportant une influence européenne. Il la coupe près du corps avec seulement deux pans, devant et derrière, et se distingue en bombant les épaulettes et en donnant au col une forme de cœur... Boycotté par les plus puritains et conservateurs de l’époque, ce style est néanmoins apprécié de la gent féminine.



En 1934, sous les mains talentueuses de la créatrice Lê Phô, l’áo dài reprend sa forme traditionnelle pour s’adapter parfaitement au corps des Vietnamiennes. Ses coupes d’épaules et de pans apportent un nouveau souffle à la tenue qui devient plus élégante. Ce style se porte jusqu’aux années 60 où la tenue connaît une nouvelle évolution grâce à la maison de couture Dung Dakao à Saigon (ancien nom de Hô Chi Minh-Ville), qui la rend alors plus moulante et lui ajoute des manches raglans.



De nos jours, l’áo dài comprend toujours deux pièces séparées : la tunique et le pantalon large et long, souvent en soie. Le haut épouse parfaitement le corps et les boutons sont fixés au cou, à l’épaule et descendent jusqu’à la hanche. Tout le reste s’adapte aux goûts et aux couleurs de celles qui le portent : on peut par exemple choisir un col dit bateau, un col rond ou encore un col en cœur. Il est possible de changer la longueur des manches, les raccourcir voire les supprimer ou encore réduire la longueur des pans pour un effet plus dynamique et moderne.



Source d'inspiration artistique