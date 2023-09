La collection regroupe des timbres traçant la beauté des rizières de Lào Cai. Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - La Compagnie générale de la poste du Vietnam et le Comité populaire de Lào Cai (Nord) ont récemment publié la collection de timbres intitulée "Rizières en terrasse" à l'occasion de la célébration du 120e anniversaire de la fondation de Sa Pa, à Lào Cai, dans le but de promouvoir le tourisme local.



En visitant les zones montagneuses du Nord du Vietnam, telles que Hà Giang, Lào Cai et Yên Bai, les touristes ont l'opportunité d'admirer les rizières en terrasse, qui font partie de l'image emblématique et du charme de ces régions.

Inspiré par les images du photographe Pham Ngoc Bang, le peintre Nguyên Du de la compagnie des timbres, relevant de la Compagnie générale de la poste du Vietnam, a su retranscrire la beauté idyllique et romantique des rizières en terrasse sur les timbres.

Cette collection comprend trois timbres de dimensions différentes : 43x32 mm, un timbre plus grand de 80x100 mm, et un autre encore plus grand de 200x125 mm. Ils sont vendus respectivement au prix de 4.000, 12.000 et 15.000 dôngs.

Les rizières en terrasses constituent depuis des siècles un mode de culture agricole original sur le relief vallonné des zones montagneuses.

Grâce à l'établissement d'un système d'irrigation et de drainage approprié, les autochtones ont réussi à créer des champs fertiles sur les pentes des collines, garantissant ainsi le développement de la culture du riz.

Vue d'en haut, les rizières en terrasse sont considérées comme des réalisations architecturales témoignant de la créativité, de l'esthétique et du travail remarquable des différentes ethnies de la région. - CVN/VNA