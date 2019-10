Les rizières en terrasse d’Y Ty à la saison du riz mûr. Photo : CVN



Lào Cai (VNA) - À la saison de la maturité du riz, de nombreux touristes se ruent vers la province de Lào Cai afin d’admirer les rizières en terrasse d’Y Ty ou les paysages pittoresques.



Destination très prisée, Y Ty est une commune montagneuse frontalière à l’ouest du district de Bat Xat, province montagneuse septentrionale de Lào Cai. C’est là, qu’en septembre chaque année, malgré ses multiples occupations, Trân Bao Linh de Hanï consacre du temps pour venir visiter la province de Lào Cai et admirer des nuages blancs dans le ciel bleu, des anciennes maisons traditionnelles "trinhtuong" de l’ethnie Dao ou encore des rizières en terrasse d’Y Ty, dorées sous le soleil de l’automne.



"Le chemin accédant à la commune d’Y Ty est raboteux, sinueux et difficile mais il s’agit des défis intéressants à relever pour ceux qui aiment l’aventure et la découverte de la beauté naturelle. Des rizières en terrasse s’étendent à perte de vue comme des couches de couleurs jaunes et vertes alternées et se succèdent jusqu’à l’horizon", confie Bao Linh.



Et il ajoute que "les nuages dans le ciel, le riz mûr sur les rizières, les forêts et les montagnes d’Y Ty sont embellies par une atmosphère harmonieuse. Quelques toits de maisons des minorités ethniques, insérés dans les rizières en terrasse, sont comme un point d’orgue d’un espace calme et poétique".



Y Ty ne possède pas seulement des paysages sauvages, elle attire aussi les visiteurs par la vie simple d’une population sincère et chaleureuse. Les visiteurs peuvent vivre de sympathiques moments en partageant les activités quotidiennes avec des habitants locaux. Et ils peuvent prendre à satiété de magnifiques photos.