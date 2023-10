Parapentes à Lao Cai. Photo: VNA Lao Cai (VNA) - Le nombre de visiteurs dans la province septentrionale de Lao Cai au cours des neuf premiers mois de cette année a atteint un record de plus de six millions, en hausse de 71% par rapport à la même période de l'an dernier, grâce aux mesures prises par les autorités locales pour stimuler le tourisme et améliorer la qualité des services.

Les revenus touristiques de la province entre janvier et septembre se sont élevés à environ 18 560 milliards de dongs (environ 760 millions de dollars), soit une augmentation de 49,5% en glissement annuel.

Rien qu'en septembre, Lao Cai a accueilli plus de 1,1 million de visiteurs, soit une augmentation de 101,6% par rapport au mois précédent. Les revenus totaux des touristes ont atteint environ 2 700 milliards de dôngs, en hausse de 37,9% par rapport au mois précédent.

Selon le service provincial du Tourisme, les visiteurs sont principalement venus vers les principales destinations touristiques telles que les villes de Sa Pa, Lao Cai et les districts de Bac Ha, Bao Yen et Bat Xat.

La province de Lao Cai vise à attirer environ sept millions de visiteurs et à générer 22 000 milliards de dôngs de recettes touristiques cette année, soit une augmentation de 50% et 34 % sur un an, respectivement. -VNA