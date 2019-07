L'ancienne église de Sa Pa. Photo : Internet

Lao Cai (VNA) – Le nombre de visiteurs dans la province montagneuse septentrionale de Lao Cai au premier semestre 2019 a atteint près de 3 millions de personnes, soit une hausse de 12,5% en glissement annuel et 58,1% de l’objectif fixé pour toute l’année.

Ainsi, le secteur touristique de la localité a réalisé un chiffre d’affaires de 11.255,6 milliards de dôngs (489,3 millions de dollars), soit une augmentation de 51,3% sur un an.

Entre janvier et juin, la province a accueilli près de 459.000 touristes étrangers (+15,6%), et près de 2,5 millions de visiteurs vietnamiens (+11,9%).

Au cours des six derniers mois, le bourg de Sa Pa a attiré 1,6 million de visiteurs, générant un revenu de 5.078 milliards de dông.

La province de Lao Cai a fixé l’objectif d'accueillir 5 millions de touristes cette année et de devenir une destination touristique clé d'envergure nationale, voire internationale.

Pendant les derniers mois de l'année, Lao Cai continuera d’organiser des programmes de promotion du tourisme dans le pays et à l'étranger, outre de nombreux événements touristiques internationaux, des festivals et activités culturels et touristiques pour attirer davantage de touristes. -VNA