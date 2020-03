Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne nationale du Laos ( Lao Airlines ) exploitera une ligne reliant Vientiane (Laos) à Da Nang (Vietnam) à partir du 29 mars prochain, à raison de trois vols par semaine tous les mardis, jeudis et dimanches, a annoncé le Centre de promotion du tourisme de Da Nang.Le départ de l'aéroport international de Vientiane sera à 11h10, et de celui de Da Nang , à 13h50.Les billets sont vendus à compter du 5 février aux bureaux de Lao Airlines à Da Nang et sur son site web à l’adresse https://laoairlines.comSelon Nguyên Xuân Binh, directeur adjoint du Service municipal du Tourisme de Da Nang, en 2020 et ces prochaines années, le tourisme municipal renforcera les travaux de promotion et d’ouverture de nouvelles lignes entre cette ville et des destinations d’autres pays de l’ASEAN.-CPV/VNA