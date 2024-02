Hanoi (VNA) – Les ministères, les secteurs et les localités doivent prévoir les problèmes qui pourraient survenir lors de la mise en œuvre des projets afin de prendre des solutions en temps opportun et d’accélérer décaissement des capitaux d'investissement publics en 2024, a déclaré un responsable du ministère des Finances (MoF).

Près de 17 billions de dôngs de capitaux d’investissement publics provenant du budget de l’État ont été décaissés en janvier. Photo: VNA

Le directeur du Département des investissements dudit ministère, Duong Ba Duc, a déclaré que pour assurer l’avancement des décaissements, le département a proposé au MoF de demander aux ministères, aux secteurs et aux localités d’accélérer l’allocation des capitaux et de prendre des mesures pertinentes.

Il a recommandé aux ministères, aux secteurs et aux localités d’allouer des capitaux aux projets par ordre de priorité, de révoquer les capitaux conformément à la réglementation et de fournir un financement suffisant aux projets confrontés à des pénuries de capitaux.

Le département a également demandé une allocation et un enregistrement du capital scientifiques et adaptés à la réalité. Dans le même temps, un niveau de financement approprié devrait être accordé aux projets nouvellement lancés, car ils ont encore besoin de temps pour l’autorisation du site et l’appel d’offres.

En janvier, plus de 16,93 billions de dôngs (687 millions de dollars) de capitaux d’investissement publics provenant du budget de l’État ont été décaissés, ce qui équivaut à 2,46% du plan de cette année et à 2,58% de l’objectif fixé par le Premier ministre, soit plus que les taux respectifs de 1,72% et 1,81% enregistrés à la même période de l’an dernier, a fait savoir le MoF.

Parallèlement, plus de 127,59 billions de dông du budget de l’État devraient être alloués à des projets d’importance nationale en 2024, dont près de 96.400 milliards de dông du budget central et 31,2 billions de dông des budgets locaux.

Au 31 janvier, environ un billion de dôngs ont été fournis à ces projets, selon les statistiques. Le Premier ministre vise un taux de décaissement des investissements publics à 95% pour 2024.

Duong Ba Duc a considéré cet objectif comme réalisable, car le montant des investissements publics cette année est supérieur à 600 billions de dôngs, soit moins que le chiffre de l’année dernière.

En outre, les projets d’importance nationale qui relient les régions et ont un effet d’entraînement ont vu leurs procédures pratiquement achevées, ce qui permet un meilleur décaissement. – VNA