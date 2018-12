Cérémonie d'accueil des premiers touristes étrangers au port de Hon Gai, province de Quang Ninh. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) – En 2018, Quang Ninh a accueilli 12,2 millions de touristes pour un chiffre d’affaires de 23.600 milliards de dôngs (environ un milliard de dollars), un chiffre record pour cette province.

En particulier, Quang Ninh a organisé avec succès l’Année nationale du tourisme 2018. Jusqu’en mi-décembre, 48 des 50 événements, activités culturels, sportifs et touristiques prévu pour l’Année nationale du tourisme 2018 – Ha Long – Quang Ninh ont été organisés. En tant qu’organisateur, la province a fait tous ses efforts pour le succès de cet événement.

Pour toute l’année, Quang Ninh a attiré 12,2 millions de visiteurs, en hausse 24% sur un an, dont 5,22 millions d’étrangers venus de 150 pays et territoires.

Le Celebrity Millennium, du constructeur naval américain Royal Caribbean Cruise Lines, avec à son bord plus de 3.000 passagers et membres d’équipage, accoste au port international de Hon Gai. Photo: VNA



Ces bons résultats sont dus à l’investissement dans les infrastructures, dont la construction de l’autoroute Ha Long – Hai Phong qui raccourcit la durée du trajet entre ces deux localités.

En outre, un port de croisière international a été mis en place dans la zone touristique de Bai Chay, ville d’Ha Long, par le groupe SunGroup pour accueillir des paquebots cinq étoiles.

A la fin de l’année, Quang Ninh inaugurera certains ouvrages tels que l’aéroport international de Van Don, l’autoroute Ha Long – Van Don ; et mettra en chantier l’autoroute Van Don – Mong Cai, d’un investissement total de plus de 11.000 milliards de dôngs (480 millions de dollars).

Grâce aux bonnes infrastructures, le tourisme d’Ha Long et de Van Don prendra son essor, a estimé Ta Duc Quyet, directeur de l'eurl de Mai Quyen. Outre l’amélioration de la qualité des produits et services touristiques, de circuits touristiques seront de plus en plus exploités, contribuant à augmenter le chiffre d’affaires de ce secteur et à développer "l’industrie sans fumée" de cette province, a-t-il ajouté.

Pham Ngoc Thuy, directeur du Service provincial du tourisme, a déclaré que l’Année nationale du tourisme 2018 – Ha Long – Quang Ninh avait compris de nombreuses d’activités culturelles, sportives et touristiques qui ont été organisées dans les centres touristiques, et même dans des zones montagneuses et insulaires.

Quang Ninh a mis en œuvre 56 mesures et projets visant à stimuler le développement du tourisme d’ici 2020, vision pour 2030. L’accent était mis sur la création de produits touristiques de qualité, le rehaussement des compétences gestionnaires, et la formation du personnel aux normes internationales.

Grâce au succès de l’Année nationale du tourisme 2018, Quang Ninh a bien amélioré son environnement touristique, accéléré sa promotion du tourisme dans comme hors du pays. La province a également renforcé la promotion de ses potentiels sur les marchés "de pointe" tels que le Japon, la République de Corée, la Chine, etc.

D’ici la fin de l’année, le secteur touristique de Quang Ninh continuera d’élaborer le plan de promotion du tourisme pour 2019. En particulier, il préparera à la cérémonie de clôture de l’Année nationale du tourisme 2018 et au Forum du tourisme de l’ASEAN 2019, prévus du 14 au 18 janvier 2019 à Ha Long.

L’occasion pour promouvoir et affirmer le label du tourisme vietnamien, notamment celui de Quang Ninh, auprès des amis étrangers. –VNA