Photo : bao nghe an

Nghe An (VNA) - Lors des premiers jours de l’Année du Rat 2020, de nombreux habitants de quatre coins du pays sont afflués vers le site de Kim Lien, lieu de naissance du Président Ho Chi Minh, dans le district de Nam Dan, province de Nghe An (Centre).

Selon Nguyen Bao Tuan, directeur de ce site, ces derniers jours, un bon nombre de personnes sont arrivés à ce site pour rendre hommage à l’Oncle Ho. Ainsi, pour mieux les accueillir, le comité de gestion du site a coopéré avec les autorités provinciales, du district et de la commune pour garantir la sécurité et l’ordre de ce lieu.

Le site de Kim Lien, qui fait la fierté des habitants de Nghe An, est devenu un lieu de pèlerinage pour tous les Vietnamiens. Le site accueille chaque année des millions de visiteurs venus pour exprimer leur respect et leur admiration envers le Président Ho Chi Minh, héros de la libération nationale, et leader éminent du pay et aussi de découvrir aussi une région haute en couleurs et authentique.

Kim Lien est un lieu de mémoire des traditions patriotiques et une invitation à étudier et suivre l’exemple moral du Président Ho Chi Minh. -VNA